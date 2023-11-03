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        Balıkesir'de 3 ilin UMKE görevlileri zor koşullara hazırlıklı olmak için tatbikat yaptı

        Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bünyesinde çalışan görevliler, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3 gün süren tatbikatlar gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:53
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        Balıkesir'de 3 ilin UMKE görevlileri zor koşullara hazırlıklı olmak için tatbikat yaptı
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        Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bünyesinde çalışan görevliler, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3 gün süren tatbikatlar gerçekleştirdi.

        Zor koşullara hazırlıklı olmak için bölgede kamp kuran ekipler, kırsal Yaylabayır Mahallesi'ndeki programın ilk gününde boğulma, zorlu arazide iple kurtarma, su üstü kurtarma, çoklu yaralanma, ikinci gününde deprem, maden kazası, heyelan ve çoklu kurtarma aşamalarında deneyimlerini artırdı.

        Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi, UMKE görevlilerinin afet ve olağan dışı durumlara hazırlığı, müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla yapılan tatbikatlara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, Balıkesir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Balıkesir Şubesinden ekipler de katıldı.

        Balıkesir Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman'ın anonsuyla başlayan tatbikatları izleyen Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Balıkesir AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, ekiplerden işleyiş hakkında detaylı bilgi aldı.

        Son gün ilçedeki altın madeninde heyelan tatbikatı ile aynı anda Sındırgı Devlet Hastanesinde mor kod ile deprem tatbikatıyla tamamlanan programda, 172'si UMKE olmak üzere 196 personel ve 36 araç yer aldı. Deprem tatbikatı, şiddetli yağışa rağmen tamamlandı.

        İl Sağlık Müdürü Keskin, gazetecilere, Balıkesir'in UMKE yapılanmasında Çanakkale ve Manisa illerini de kapsayan 10'uncu bölgede yer aldığını söyledi.

        Tatbikatın amaçlarına değinen Keskin, "Tatbikatımızda boğulma, maden alanında yangın, çökme ve heyelan, donma, yanıklar gibi vakalara müdahale edilerek ortak işbirliğinin sağlanması, birlikte hareket etme yeteneğinin artırılması amaçlanıyor." dedi.

        Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Yaylabayır'daki kamp karavan alanını tatbikat için ekiplere tahsis ettiklerini dile getirdi.

        Bölgede bir barajın da olduğunu aktaran Yavaş, "Boğulma anını, ambulansla botlarla müdahaleyi farklı alanlarda farklı müdahaleleri gerçekleştiriyorlar. Bu tür doğal afetlere ve kazalara hazırlıklı olmak da gerekiyor. Rabb'im göstermesin." diye konuştu.

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