Bandırma'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, polis ekiplerinin şok uygulamasında gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

Çınarlı Mahallesi İnce Kaldırım Caddesi'nde uygulama yapan Bandırma Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, A.T. (38) ve yanındaki kişinin üzerinde 114 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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