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        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:08
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        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Altıeylül ilçesinde tespit edilen ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, 5 şüpheliyi yakalandıkları operasyonda 175 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 cep telefonu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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