Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Altıeylül ilçesinde tespit edilen ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, 5 şüpheliyi yakalandıkları operasyonda 175 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 cep telefonu ele geçirdi.

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