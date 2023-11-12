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        Bigadiç'te çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Hatice Demir'e (69) ait evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, damda bulunan 1 inek ise telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:10
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        Bigadiç'te çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Hatice Demir'e (69) ait evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, damda bulunan 1 inek ise telef oldu.

        Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Altınlar Mahallesinde yaşayan Hatice Demir'e ait yığma taş evde bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme arazözü tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

        Evin alt kısmındaki damda bulunan Hatice Demir'e ait dağdaki 1 inek ise yangında telef oldu.

        Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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