Bigadiç'te çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Hatice Demir'e (69) ait evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, damda bulunan 1 inek ise telef oldu.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Hatice Demir'e (69) ait evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, damda bulunan 1 inek ise telef oldu.

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Altınlar Mahallesinde yaşayan Hatice Demir'e ait yığma taş evde bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme arazözü tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Evin alt kısmındaki damda bulunan Hatice Demir'e ait dağdaki 1 inek ise yangında telef oldu.

Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.