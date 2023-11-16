Balıkesir'de üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin verdiği kararla 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı boyunca üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak.

Daha önce alınan karar gereği bugüne kadar kullandıkları suyun yüzde 50’sini ödeyen öğrenciler, Balıkesir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (BASKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz’ın teklifi ile alınan karar doğrultusunda eğitim yılı boyunca suyu bedava kullanacak.

Balıkesirli vatandaşlar için suya yüzde 15 indirim yaptıklarını açıklayan Yılmaz, sosyal yardımlaşmadan destek alan vatandaşların, engelli, gazi ve şehit ailelerinin su borçlarını da kapattıklarını ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak depremzedelerin 1. kademe su faturalarını 31 Aralık 2024’e kadar ödemeye devam edeceklerini belirtti.