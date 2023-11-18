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        Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle su dolan evde mahsur kalanları itfaiye kurtardı

        Balıkesir'de şiddetli yağışın ardından su dolan evde mahsur kalan kişiler ile köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:41
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        Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle su dolan evde mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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        Balıkesir'de şiddetli yağışın ardından su dolan evde mahsur kalan kişiler ile köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Altıeylül ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Savaştepe Caddesi'nde bulunan evin bodrum katını su bastı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan kişiler ile bir köpeği çıkarttı.

        Daha sonra itfaiye, evdeki suyu tahliye etti.

        Kurtarılan kişiler ile köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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