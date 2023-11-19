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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 18:21 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:21
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:ŞehitOrkan Dinçer

        Hakemler: Oğuzhan Ahmet Ünal, Öznur Tosun

        Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Murat Al, Nwachukwu, Ebrahimi, Yiğit Yıldız (Salih Özdemir, Eren Kanlı, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, Einisamarein)

        Halkbank: Ma'a, Perrin, Emre Yunus Tayaz, Serhat Coşkun, Lagumdzija, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver)

        Setler: 20-25, 27-29, 13-25

        Süre: 82 dakika (21, 41, 20)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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