Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:ŞehitOrkan Dinçer

Hakemler: Oğuzhan Ahmet Ünal, Öznur Tosun

Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Murat Al, Nwachukwu, Ebrahimi, Yiğit Yıldız (Salih Özdemir, Eren Kanlı, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, Einisamarein)

Halkbank: Ma'a, Perrin, Emre Yunus Tayaz, Serhat Coşkun, Lagumdzija, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver)

Setler: 20-25, 27-29, 13-25

Süre: 82 dakika (21, 41, 20)

BALIKESİR

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