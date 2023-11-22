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        Gönen'de yıllık 7 bin 753 ton patlıcan üretimi

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde çeltik üretiminin yanı sıra 7 mahallede yıllık 7 bin 753 ton patlıcan üretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:17
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        Gönen'de yıllık 7 bin 753 ton patlıcan üretimi
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde çeltik üretiminin yanı sıra 7 mahallede yıllık 7 bin 753 ton patlıcan üretiliyor.

        Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Gönen'de yıllık ortalama 1250 dekarlık alanda patlıcan da ekiliyor.

        Çoğunlukla ilçeye bağlı Tuzakçı, Gündoğan, Tütüncü, Kalfaköy, Çakıroba, Keçeler ve Sarıköy mahallelerinde Mayıs-Haziran aylarında ekilen patlıcan fideleri, ekim ve kasım aylarında hasat ediliyor.

        Yıllık ortalama 7 bin 753 ton üretilen patlıcanlar, düzenli bir şekilde kolilere istifleniyor. Kabzımallar ve pazarcılar aracılığıyla İstanbul'a götürülen patlıcanlar, pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.

        Aroması ve kısa sürede pişmesi dolayısıyla çokça tercih edilen Gönen patlıcanı, çeltiğin haricinde yöre halkına gelir sağlıyor.

        Gönen Ziraat Odası tarafından ilçedeki üretiminin artırılması için çalışmaların yapıldığı patlıcanların ihraç edilmesi de hedefleniyor.

        - "İlçemiz için çok önemli bir üründür"

        Gönen Ziraat Odası Başkanı Kemal Arpacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprağın patlıcan üretimine çok uygun olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Geniş ekip gerektirdiği için patlıcan işini genelde aileler yapıyor çünkü her gün tarlada çalışıyorsun, uğraş isteyen bir iş. Buradan çoğunlukla İstanbul haline gönderiyoruz, oradan da pazarlara gidiyor. Patlıcanımız lezzet ve dayanıklılık yönünden diğerlerinden farklıdır. Patlıcanımız ilçemiz için çok önemli bir üründür, ekilişi artırmak için çalışmalar yapacağız. İlerleyen dönemde ihracata da yönelebiliriz, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnşallah başarırsak üreticilerimiz de ürünü daha fazla ekmek isteyecektir."

        Üreticilerden Sevgi Yılmaz da 34 yıldır çeltik ve patlıcan üretimi yaptıklarını dile getirdi.

        Yılmaz, "Ürünlerimiz çok güzel, devamlı İstanbul'a gönderiyoruz. Bu yıl 23 dönüm ektik, normal 10-13 dönüm ekiyorduk, bu yıl arttırdık. Günde 2 ila 2,5 ton arasında ürün hasat ediyoruz. Birlikte çalıştığımız arkadaşları evlerinden alıyorum, beraber çalışıyoruz, onlar topluyor, biz de kolilere diziyoruz. Daha sonra dolan koliler araçlara yükleniyor ve İstanbul'a gidiyor. Biz bu işi dedelerimizden öğrendik, tarlalarımız da buna uygun olduğu için biz de devam ettiriyoruz." diye konuştu.

        Patlıcan hasadında çalışan Zehra Sezer ise Gönen patlıcanının pişmesi, lezzeti ve yumuşaklığıyla diğerlerinden farklı olduğunu anlattı.

        İstanbul'da Gönen patlıcanının çok bilindiğini ifade eden Sezer, "Patlıcanımız bizim yöremize uygun, arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz, yıllardır yaptığımız için bize zor gelmiyor. Eskiden tütün ekilen yerlere şimdi patlıcan ekiliyor ve yıl içinde çokça ürün alıyoruz. Patlıcanımız gerçekten çok güzel, yiyenler de bunu biliyor. İstanbul'da herkes bizim patlıcanımızı tercih ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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