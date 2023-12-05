Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 kişi yakalandı

Balıkesir merkez, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi, Bandırma ve Burhaniye'de tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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