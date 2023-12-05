Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 kişi yakalandı

        Balıkesir merkez, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir merkez, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi, Bandırma ve Burhaniye'de tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        Yapay zeka, eğitim dünyasında tartışmalara konu oluyor
        Yapay zeka, eğitim dünyasında tartışmalara konu oluyor
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de emanet aldığı motosikletten düşen genç hayatını kaybetti
        Balıkesir'de emanet aldığı motosikletten düşen genç hayatını kaybetti
        Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Edremit Körfezi çizik yeşil zeytini AB coğrafi işaret tescilini aldı
        Edremit Körfezi çizik yeşil zeytini AB coğrafi işaret tescilini aldı
        Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Balıkesir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Kazdağları eteklerinde yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
        Kazdağları eteklerinde yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı