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        Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Balıkesir'de yurda yasa dışı yollarla giren 30 yabancı uyruklu ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:04
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        Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        Balıkesir'de yurda yasa dışı yollarla giren 30 yabancı uyruklu ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Edremit ilçesinde bir adrese baskın yaptı.

        Afganistan ve İran uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişileri kıyı şeridini kullanarak deniz yoluyla Avrupa'ya götürmeye çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği, göçmen kaçakçılığı şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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