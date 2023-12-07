Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Balıkesir'de yurda yasa dışı yollarla giren 30 yabancı uyruklu ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Edremit ilçesinde bir adrese baskın yaptı.

Afganistan ve İran uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişileri kıyı şeridini kullanarak deniz yoluyla Avrupa'ya götürmeye çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği, göçmen kaçakçılığı şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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