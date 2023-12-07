Balıkesir ve Çanakkale'de terör propagandası operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Balıkesir ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki bazı hesaplardan silahlı terör örgütleri DHKP/C, TKP/ML, THKP/C, THKO ve DEV-YOL propagandası yapıldığını belirledi.
Ekipler, propaganda amaçlı, terör örgütlerini övücü ve sahiplenici içerikte paylaşımlarda bulunan, yorum yapan, eylemlerini meşru göstermeye çalışan 4 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
Balıkesir'in Karesi ve Edremit ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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