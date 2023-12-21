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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:01
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Altıeylül ilçesindeki iki evde uyuşturucu üretim ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

        Bu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 hassas terazi, bir adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 22 adet fişek ve suç geliri olduğu değerlendirilen 8 bin 70 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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