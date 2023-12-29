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        Sındırgı'da kan bağışı kampanyasına ilçe idarecileri de katıldı

        Türk Kızılay tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:43 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:02
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        Sındırgı'da kan bağışı kampanyasına ilçe idarecileri de katıldı
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        Türk Kızılay tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan ve bir günde 41 ünite kan toplanan tırdaki kampanyaya Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli de katıldı.

        Özay, yaptığı açıklamada, vatandaşları kan bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ederek, "Türk Kızılayın kan verme aracını Sındırgı'mızda ağırlıyoruz. Bizler de ilçe protokolü olarak farkındalık oluşturmak adına kan bağışında bulunduk." dedi.

        Yavaş da Sındırgılıların kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

        İlçede gümüş, altın madalya alan, kan vermede duyarlı olan birçok bağışçının bulunduğunu belirten Yavaş, "Halkımıza bundan dolayı sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Yaşamda ihtiyaç olan en önemli sıvı, kan. O kanın temini de ancak insandan alınabilirse mümkün. Allah herkese acil şifalar versin." diye konuştu.

        Çiftçi Mehmet Yaz ise babasının rahatsızlığında 50 üniteden fazla kan ihtiyacı olduğunu ancak bulmakta çok zorlandıklarını anlatarak, "Vatandaşlarımız başına gelmeden bazı şeylerin farkına varamıyor. O günlerde bu sıkıntıları bizler yaşadık. O günden bu yana hiçbir vatandaş mağdur olmasın diye düzenli olarak kan bağışında bulunuyorum. Halkımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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