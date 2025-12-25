Habertürk
        Balıkesir'de etkili olan yağış asırlık binada hasara neden oldu

        Balıkesir'de etkili olan yağış asırlık binada hasara neden oldu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kentin simge yapılarından biri olan ve uzun yıllardır kullanılmayan 107 yıllık tarihi binada hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 18:01 Güncelleme: 25.12.2025 - 18:01
        Balıkesir'de etkili olan yağış asırlık binada hasara neden oldu
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kentin simge yapılarından biri olan ve uzun yıllardır kullanılmayan 107 yıllık tarihi binada hasar oluştu.

        Camivasat Mahallesi Menderes Bulvarı'nda bulunan ve 1913-1918 yıllarında inşa edilen tarihi İstanbul Hanı'nın duvarının bir kısmı, yoğun yağışların etkisiyle yıkıldı.

        Edremit Belediyesi Fen İşleri ve zabıta ekipleri bölgeye gelerek demir bariyerlerle binanın etrafında güvenlik önlemi aldı.

        Yağış sonrası meydana gelen kısmi yıkımın ardından, tarihi yapının güvenliği ve restorasyon süreciyle ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

