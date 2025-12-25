Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Gömeç'te öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

        Balıkesir'de Gömeç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:10 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:15
        Gömeç'te öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
        Balıkesir'de Gömeç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        Gömeç Kaymakamlığı ve Uluslararası İslam Dünyası Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nin (ULGAYAD) organizasyonuyla gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm birinci sınıf öğrencileri ile okulda şubelerinde başarılı olan öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve meali hediye edildi.

        Programa, Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, Gömeç İlçe Müftüsü Mehmet Ali Bal, ULGAYAD Genel Başkanı Şükrü Demir ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

