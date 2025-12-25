Üniversiteliler atık zeytinyağlarından ürettikleri sabun ve mumların gelirini Filistinlilere bağışlayacak

HAKAN FİRİK - Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, Filistin halkına destek olmak için atık zeytinyağlarından sabun ve mum üretti.

Fakültede hem çevre kirliliğiyle mücadele etmek hem de Gazze'deki insani drama dikkati çekmek amacıyla "BUBFA ile Atıksız Yaşam" projesi hayata geçirildi.

Finans ve Bankacılık Bölümü'nden 10 öğrenci, "Damlada atık, geleceğe katkı" mottosuyla yürüttükleri proje kapsamında asit oranı yüksek ve tüketime uygun olmayan atık zeytinyağlarını topladı.

Bunları fakülte bünyesinde kurulan atölyede işleyerek estetik mum ve doğal sabun haline getiren öğrenciler, bu ürünleri üniversite yerleşkesi ve belirlenen noktalarda 3 ay boyunca satacak.

Üniversite öğrencileri, elde edilecek tüm geliri Filistin'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi verenlere ulaştırılmak üzere kamu yararına çalışan bir derneğe bağışlayacak.

- "Hassasiyetleri için öğrencilerimizi tebrik ediyorum"