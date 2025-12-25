Üniversiteliler atık zeytinyağlarından ürettikleri sabun ve mumların gelirini Filistinlilere bağışlayacak

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        HAKAN FİRİK - Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, Filistin halkına destek olmak için atık zeytinyağlarından sabun ve mum üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:04
        Fakültede hem çevre kirliliğiyle mücadele etmek hem de Gazze'deki insani drama dikkati çekmek amacıyla "BUBFA ile Atıksız Yaşam" projesi hayata geçirildi.

        Finans ve Bankacılık Bölümü'nden 10 öğrenci, "Damlada atık, geleceğe katkı" mottosuyla yürüttükleri proje kapsamında asit oranı yüksek ve tüketime uygun olmayan atık zeytinyağlarını topladı.

        Bunları fakülte bünyesinde kurulan atölyede işleyerek estetik mum ve doğal sabun haline getiren öğrenciler, bu ürünleri üniversite yerleşkesi ve belirlenen noktalarda 3 ay boyunca satacak.

        Üniversite öğrencileri, elde edilecek tüm geliri Filistin'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi verenlere ulaştırılmak üzere kamu yararına çalışan bir derneğe bağışlayacak.

        - "Hassasiyetleri için öğrencilerimizi tebrik ediyorum"

        Projenin danışmanlığını üstlenen BUBFA Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, çalışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

        Fakülte olarak toplumsal sorumluluk projelerine devam ettiklerini vurgulayan İlban, şunları kaydetti:

        "Bu projeyle atık olarak görülen zeytinyağlarını nasıl katma değerli ürünlere dönüştürebileceğimizi gösterdik ancak en güzeli, öğrencilerimizin hazırladığı bu ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Gazze'deki kardeşlerimize katkı sağlayacak olmasıdır. Bu hassasiyetleri için öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

        Proje sorumlusu üniversite öğrencisi Feride Rüzgar ise ülkedeki atık sorununa küçük ama etkili çözüm üretmek amacıyla yola çıktıklarını anlattı.

        Rüzgar, projenin ilgi gördüğünü belirterek, "Ürettiğimiz ürünleri satışa sunarak Gazze'deki kardeşlerimize yardım etmeyi amaçlıyoruz. Bu proje hem doğayı koruyor hem de bir insanlık görevini yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

