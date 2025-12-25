Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de yolcu treninin çarptığı kişi öldü

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:33 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:33
        Balıkesir'de yolcu treninin çarptığı kişi öldü
        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        İzmir-Eskişehir seferini yapan yolcu treni, Gökçedağ mevkisinde demir yolu köprüsünden geçmeye çalışan Halil Çelik'e (79), çarptı.

        Çelik, çarpmanın etkisiyle köprüden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Çelik'in cesedi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

