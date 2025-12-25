Balıkesir'de orman köylüsüne badem fidanı desteği veriliyor
Balıkesir'in Manyas ilçesinde vatandaşlara yönelik gelir getirici badem fidanı desteği veriliyor.
İlçeye bağlı kırsal Çakırca Mahallesi'nde Bandırma Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Manyas Kartalkaya Orman İşletme Şefliği'nin sorumluluk alanındaki 530 dekar sahaya 20 bin badem fidanı dikilecek.
Fidan dikim sezonunun başlamasıyla bugüne kadar yaklaşık 200 dekarlık alanda hak sahipleri tarafından badem fidanı dikimi gerçekleştirildi.
