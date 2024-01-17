AK Parti Kepsut İlçe Başkanı Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Kepsut İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın cenazesi defnedildi.

İlçe başkanlığı görevini 2014'ten itibaren 10 yıl sürdüren 3 çocuk babası emekli öğretmen Yılmaz, kısa süre önce geçirdiği rahatsızlığının ardından beyin ameliyatı yapıldı.

Ameliyatın ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Yılmaz'ın cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından Kepsut Çarşı Camisi'nde kılınan namazı müteakip Balıkesir Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, ilçe belediye başkanları, partinin ilçe teşkilat başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, daire amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.