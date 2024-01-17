Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen 9 şüphelinin Balıkesir, Adana ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı salıverildi.