Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Balıkesir merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Balıkesir merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen 9 şüphelinin Balıkesir, Adana ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı salıverildi.
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