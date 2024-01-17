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        Edremit ve Gömeç'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:08
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        Edremit ve Gömeç'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçerek zanlılar G.G, L.Ö. ve H.A'ya ait adreslerinde arama yaptı.

        Şüphelilerin evleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 135 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1870 lira ele geçirildi.

        Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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