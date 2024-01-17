Edremit ve Gömeç'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçerek zanlılar G.G, L.Ö. ve H.A'ya ait adreslerinde arama yaptı.

Şüphelilerin evleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 135 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1870 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.