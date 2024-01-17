Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Burhaniye'de plaj, selle taşınan dal parçaları ve çöplerden temizleniyor

         BALIKESİR'inBurhaniye ilçesinde önceki gece yağan yağmurda taşma noktasına gelen Karınca Deresi'nin önüne katıp Ören Plajı'na getirdiği ağaç, dal ve kök parçaları ile plastik atıkların, belediye ekipleri tarafından temizlenmesine başlandı. Toplanan ağaç ve dal parçalarının kışlık yakacak olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:58 Güncelleme: 17.01.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burhaniye'de plaj, selle taşınan dal parçaları ve çöplerden temizleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

         BALIKESİR'inBurhaniye ilçesinde önceki gece yağan yağmurda taşma noktasına gelen Karınca Deresi'nin önüne katıp Ören Plajı'na getirdiği ağaç, dal ve kök parçaları ile plastik atıkların, belediye ekipleri tarafından temizlenmesine başlandı. Toplanan ağaç ve dal parçalarının kışlık yakacak olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.

        Burhaniye'de önceki gece boyu aralıklarla yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Madra Dağı'ndan doğan Karınca Deresi taşma noktasına geldi. Derenin getirdiği ağaç, dal ve kök parçaları ile plastik atıklar mavi bayraklı Ören Plajı'nı çöplüğe çevirdi. Bazı vatandaşlar kışlık ihtiyaçları için buradaki odunlardan topladı. Burhaniye Belediyesi ekipleri de plajda dozerlerle temizlik çalışması başlattı. Toplanan dal parçaları ve çöpler traktörle bulundukları yerden kaldırıldı. Toplanan ağaç ve dal parçalarının kışlık yakacak olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.

        Plajlarla biriken ağaç parçalarından toplayan İdris Hacıoğlu, "Ören sahilini ilk defa böyle görüyorum. Biz de bunu fırsata çevirip, buradan kışı geçirecek yakacak odunumuzu topluyoruz. Deniz, attığımız ve dağlardan dereler aracılığıyla taşınan pisliği bize geri atmış" dedi.

        Burhaniye Belediyesi temizlik işçisi Emrah İbiş de "Aşağı yukarı 5 seneden beri aynı yerde temizlik işlerinde çalışıyorum. İlk defa bu denizin, sahile bu kadar dal parçası getirdiğini gördüm. Aslında deniz bizim olanları bize iade etti. Bir yönden iyi oldu bu aslında, yakacak odun çıktı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        Alper Gezeravcı: Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi hakkında neler biliniyor?
        Alper Gezeravcı: Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi hakkında neler biliniyor?
        Dicle Nehri'ndeki o balığı paylaştı
        Dicle Nehri'ndeki o balığı paylaştı
        14 yaşında sac bükme makinesinde can verdi! Arda'nın hayatından bir dram daha çıktı!
        14 yaşında sac bükme makinesinde can verdi! Arda'nın hayatından bir dram daha çıktı!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Yarıyıl tatilinde çocuklar için kültür sanat etkinlikleri
        Yarıyıl tatilinde çocuklar için kültür sanat etkinlikleri
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!

        Benzer Haberler

        Ayvalık'ta su baskınından etkilenen bölgede temizlik çalışması sürüyor
        Ayvalık'ta su baskınından etkilenen bölgede temizlik çalışması sürüyor
        Edremit ve Gömeç'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Edremit ve Gömeç'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        AK Parti Kepsut İlçe Başkanı Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
        AK Parti Kepsut İlçe Başkanı Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
        Balıkesir'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Balıkesir'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Ayvalık'ta 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        Ayvalık'ta 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        Balıkesir'deki Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi gençlerin gelişi...
        Balıkesir'deki Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi gençlerin gelişi...