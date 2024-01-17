Burhaniye'de plaj, selle taşınan dal parçaları ve çöplerden temizleniyor BALIKESİR'inBurhaniye ilçesinde önceki gece yağan yağmurda taşma noktasına gelen Karınca Deresi'nin önüne katıp Ören Plajı'na getirdiği ağaç, dal ve kök parçaları ile plastik atıkların, belediye ekipleri tarafından temizlenmesine başlandı. Toplanan ağaç ve dal parçalarının kışlık yakacak olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.

BALIKESİR'inBurhaniye ilçesinde önceki gece yağan yağmurda taşma noktasına gelen Karınca Deresi'nin önüne katıp Ören Plajı'na getirdiği ağaç, dal ve kök parçaları ile plastik atıkların, belediye ekipleri tarafından temizlenmesine başlandı. Toplanan ağaç ve dal parçalarının kışlık yakacak olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.

Burhaniye'de önceki gece boyu aralıklarla yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Madra Dağı'ndan doğan Karınca Deresi taşma noktasına geldi. Derenin getirdiği ağaç, dal ve kök parçaları ile plastik atıklar mavi bayraklı Ören Plajı'nı çöplüğe çevirdi. Bazı vatandaşlar kışlık ihtiyaçları için buradaki odunlardan topladı. Burhaniye Belediyesi ekipleri de plajda dozerlerle temizlik çalışması başlattı. Toplanan dal parçaları ve çöpler traktörle bulundukları yerden kaldırıldı. Toplanan ağaç ve dal parçalarının kışlık yakacak olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.

Plajlarla biriken ağaç parçalarından toplayan İdris Hacıoğlu, "Ören sahilini ilk defa böyle görüyorum. Biz de bunu fırsata çevirip, buradan kışı geçirecek yakacak odunumuzu topluyoruz. Deniz, attığımız ve dağlardan dereler aracılığıyla taşınan pisliği bize geri atmış" dedi.

Burhaniye Belediyesi temizlik işçisi Emrah İbiş de "Aşağı yukarı 5 seneden beri aynı yerde temizlik işlerinde çalışıyorum. İlk defa bu denizin, sahile bu kadar dal parçası getirdiğini gördüm. Aslında deniz bizim olanları bize iade etti. Bir yönden iyi oldu bu aslında, yakacak odun çıktı" diye konuştu.