Balıkesir'de yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Han Mahallesi Demirciler Sokak'ta ikamet eden Ömer Dinçer'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler, Dinçer'i yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Dinçer'in cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.