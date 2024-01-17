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        Ayvalık'ta su baskınından etkilenen bölgede temizlik çalışması sürüyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki sel ve su baskınının ardından ilçe genelinde yaşanan olumsuzlukların izi silinmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:12 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:12
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        Ayvalık'ta su baskınından etkilenen bölgede temizlik çalışması sürüyor
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki sel ve su baskınının ardından ilçe genelinde yaşanan olumsuzlukların izi silinmeye çalışılıyor.

        Metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü Ayvalık'ta, Nikita Deresi’nin taşmasıyla Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 kara yolunun bir bölümü yağmur suları nedeniyle ulaşıma kapandı, taşan sular ev ve iş yerlerinde hasara neden açtı.

        Su baskınlarının ardından harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, dere yataklarındaki suları tahliye etti. Ekipler, suların çekildiği bölgelerde yoğun çamuru temizlemeye başladı.

        İlçede 19 ev, 6 iş yeri ve 3 yoldaki su baskınlarının izlerini silmeye çalışan belediye ekipleri, tıkanan menfez ve kanalizasyon hatlarını açma çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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