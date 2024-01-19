Balıkesir'de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

Balıkesir'deki okullarda öğrenciler yarıyıl karnelerini aldı.

2023-2024 eğitim yılının ilk döneminin son gününde Karesi Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu'nda karne töreni gerçekleştirildi.

Okulun öğrencilerine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve beraberindeki protokol üyeleri karnelerini verdi. Karnelerini alan öğrenciler, protokol üyelerine teşekkür etti.

Vali Ustaoğlu, karne töreninin sonunda çocuklara başarılar diledi.

Törenin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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