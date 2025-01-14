Balıkesir'de asayiş ve güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, asayiş ve güvenlik koordinasyon toplantısı düzenledi.

Ustaoğlu, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen asayiş ve güvenlik koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada, vali yardımcıları, kaymakamlar, güvenlik birimleri ve ilgili kurumlarla birlikte gerçekleştirdikleri toplantıda son iki yılı mukayeseli olarak ele aldıklarını söyledi.

2024 yılının verilerinin olumlu anlamda 2023 yılını aştığını belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan uygulamalarında geçen yıl 523 planlı uygulama yapılmış, 141 bin 718 şahıs sorgulanmış, 1225 şahıs yakalanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığınca geçen yıl 11 bin 560 kez güvenlik kontrolü yapılmış, 152 bin 107 şahıs sorgulanmış ve hakkında yakalama kararı olan 21 şahıs yakalanmıştır. Kentimizde icra edilen 53 arama kurtarma faaliyetlerinde 141 kazazede sağ olarak kurtarılmış, 20 tıbbi tahliye olayında da 26 vatandaşımız sağ olarak tahliye edilmiştir."

Ustaoğlu, asayiş hizmetleri açısından 2023 ve 2024 yılları mukayese edildiğinde 2023 yılında meydana gelen 14 bin 309 olayın yüzde 98,1'nin aydınlatıldığı, 2024 yılında meydana gelen 13 bin 346 olayların ise yüzde 98,7'sinin aydınlatıldığı bilgisini verdi.

Geçen yıl mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta toplam 7 milyon 996 bin 578 kişinin sorgulandığı ve 24 bin 106 şüphelinin adli mercilere sevk edildiğini ifade eden Ustaoğlu, "Yakalanan şahıslar konusunda 30 büyükşehir içinde Balıkesir hapis cezası yakalamalarında 5'inci, ifadeye yönelik ve hapis cezaları yakalamalarının toplamında 3'üncü sırada bulunmaktadır." diye konuştu.

Ustaoğlu, 2024 yılında toplam 1959 silahın ele geçirildiğini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Narkotik suçlara yönelik mücadelemiz sizlerin de takip ettiği gibi yoğun ve kararlı bir şekilde devam etmektedir. Sahaya sıkı baskımız neticesinde halkımızın da memnuniyetine vesile olan olumlu neticeler almaya devam ediyoruz. Geçen yıl toplam 4 bin 415 operasyon yapılmış, 5 bin 961 şahıs gözaltına alınmış, 674'ü tutuklanmış, 206 şahsa adli kontrol kararı verilmiştir. Yapılan çalışmalarda 41 bin 53 sentetik uyuşturucu hap, 1335 kilogram sentetik uyuşturucu madde, 34 kilogram esrar, 3 bin 252 kök kenevir bitkisi, 223 bin 428 sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Gençlerimizi adeta esir almak isteyen bu illeti ilimizin gündeminden çıkarmak ve kökünü kurutma azminde olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim."