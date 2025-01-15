Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis, "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö'yü (27) yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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