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        Gönen'de yağışlı havada minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:04
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        Gönen'de yağışlı havada minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        C.C. idaresindeki 10 HF 716 plakalı minibüs, Gönen-Bandırma kara yolunun Buğdaylı Mahallesi mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip yana devrildi.

        Sürücü ile araçta bulunan A.Ü'nün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalelerinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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