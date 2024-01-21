Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:ŞehitOrkan Dinçer

Hakemler: Saadettin Deneri, Melike Özkan Erol, Sıla Kayatepe

Bigadiç Belediyespor: Eren Kanlı, Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Einisamarein, Nwachukwu (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Kuklinski, Cüneyt Dağcı, Hamza Yiğit Aslan, Kovac, İsa Karatekin (Murat Karakaya, Fatih Yorümez, Eber Berkun Üstündağ, İsmail Koçak, Yusuf Eken, Turgut Lelik)

Setler: 25-20, 25-21, 21-25, 25-23

Süre: 134 dakika (31, 37, 32, 34)

BALIKESİR

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