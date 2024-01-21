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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:15 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:30
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:ŞehitOrkan Dinçer

        Hakemler: Saadettin Deneri, Melike Özkan Erol, Sıla Kayatepe

        Bigadiç Belediyespor: Eren Kanlı, Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Einisamarein, Nwachukwu (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan)

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Kuklinski, Cüneyt Dağcı, Hamza Yiğit Aslan, Kovac, İsa Karatekin (Murat Karakaya, Fatih Yorümez, Eber Berkun Üstündağ, İsmail Koçak, Yusuf Eken, Turgut Lelik)

        Setler: 25-20, 25-21, 21-25, 25-23

        Süre: 134 dakika (31, 37, 32, 34)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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