Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de ağıldaki 37 koyunu çalan 2 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir ağıldan 37 koyun çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:14 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de ağıldaki 37 koyunu çalan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir ağıldan 37 koyun çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

        İlçeye bağlı Aşağıdanışment Mahallesi'ndeki hayvanlarına bakmak için ağılına giden Cengiz Çetin, 37 koyununun yerinde olmadığını gördü.

        Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Çetin'in koyunlarının Altıeylül ilçesine bağlı Dereçiftçik Mahallesi'ndeki bir ağıla götürüldüğünü tespit etti.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 37 koyunu ele geçirdi.

        Yakalanan şüpheliler Ş.Ç. ve T.C, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Koyunları bulunan Cengiz Çetin, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar yoğun kar yağan Kazdağları'na akın et...
        Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar yoğun kar yağan Kazdağları'na akın et...
        Bagajdaki elektrikli süpürgeden ve tost makinesinden uyuşturucu çıktı
        Bagajdaki elektrikli süpürgeden ve tost makinesinden uyuşturucu çıktı
        Üç kuşak başpehlivan çıkaran ailenin son temsilcisi Sabri Acar hayatını kay...
        Üç kuşak başpehlivan çıkaran ailenin son temsilcisi Sabri Acar hayatını kay...
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Balıkesirspor - Bursa Yıldırımspor: 1-0
        Balıkesirspor - Bursa Yıldırımspor: 1-0
        Balıkesir'de elektrik süpürgesi ve tost makinesinde uyuşturucu ele geçirild...
        Balıkesir'de elektrik süpürgesi ve tost makinesinde uyuşturucu ele geçirild...