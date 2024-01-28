Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

        Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:07 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı.

        Yapılan aramada aracın kaput kısmına gizlenmiş toplam 114 kapsül halinde 1 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Tek gol var!
        Tek gol var!
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

        Benzer Haberler

        Bandırmaspor - Giresunspor: 6-0
        Bandırmaspor - Giresunspor: 6-0
        Balıkesir MHP belediye başkan adaylarını tanıttı
        Balıkesir MHP belediye başkan adaylarını tanıttı
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Karabük İdmanyurdu: 1-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Karabük İdmanyurdu: 1-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 15 kişi yakalandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 15 kişi yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu