Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada aracın kaput kısmına gizlenmiş toplam 114 kapsül halinde 1 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.