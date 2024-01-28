Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaptıkları analiz çalışmaları sonucu; 2 araç ve 4 şahıs üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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