Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaptıkları analiz çalışmaları sonucu; 2 araç ve 4 şahıs üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.