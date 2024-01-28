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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:14 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:14
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaptıkları analiz çalışmaları sonucu; 2 araç ve 4 şahıs üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramalarda bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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