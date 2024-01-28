Bandırmaspor - Giresunspor: 6-0

STAT:17 Eylül

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Gökmen Baltacı, Kemal Mavi

BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Djitte(Dk.81 Badji), Emirhan Aydoğan(Dk.46 Mehmet Özcan), Soukou, Jozefzoon(Dk.46 Metehan Mimaroğlu), Rahmetullah Berişbek, Foor(Dk.46 Doğan Can), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı(Dk.75 Bitoe)

GİRESUNSPOR: Erkan Anapa, Fatih Yılmaz, Talha Ülvan, Mert Han Kurt(Dk.46 Ali Emirhan Akçay), Şahin Dik(Dk.67 Ahmet Lütfü Kara), Ertuğrul Şenlikoğlu, Muhammet Turhan(Dk.67 Furkan Arda Karaca), Kasım Alperen Köşker(Dk.82 Şenel Hami Aydemir), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç

SARI KART: Dk.89 Badji(Bandırmaspor)

GOLLER: (Dk12 Navarone Foor) (Dk.29 (P), Dk. 44 Maussa Djitte) (Dk.39 Emirhan Aydoğan), (Dk. 80 Metehan Mimaroğlu) (90+1 Cebıo Soukou) (Bandırmaspor)

1´inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bandırmaspor, kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Giresunspor'u 6-0 yendi.

DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Bandırma -

2024-01-28 16:30:35

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