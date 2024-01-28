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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Karabük İdmanyurdu: 1-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:59 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:59
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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Karabük İdmanyurdu: 1-0
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        TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta 17´nci hafta mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Karabük İdmanyurdu´nu 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü ev sahibi ekip adına 38´inci dakikada Polat Güren attı. Bu sonuçla 3´te 3 yapan Ayvalık temsilcisi 29 puana ulaşırken, Karabük takımı 18 puanda kaldı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Ayvalık - AYVALIK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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