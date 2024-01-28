Ayvalıkgücü Belediyespor - Karabük İdmanyurdu: 1-0

TFF3´üncü Lig 1´inci Grup´ta 17´nci hafta mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Karabük İdmanyurdu´nu 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü ev sahibi ekip adına 38´inci dakikada Polat Güren attı. Bu sonuçla 3´te 3 yapan Ayvalık temsilcisi 29 puana ulaşırken, Karabük takımı 18 puanda kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Ayvalık - AYVALIK,

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