Balıkesir MHP belediye başkan adaylarını tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında “Ayrılmadan, Ayrıştırmadan Balıkesir İçin Canla Başla” sloganıyla Avlu Balıkesir Konferans Salonunda aday tanıtım toplantısı düzenledi.

Programda Cumhur İttifakı adayları MHP Susurluk İlçe Belediye Başkan Adayları Fahrettin Şener, Gömeç İlçe Belediye Başkan Adayları Kazım Arslan yanı sıra 20 ilçe belediye meclis üyesi aday adayları tanıtıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunan başlayan program Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Milliyetçi Hareket Partisi 54. yıl gösteriminin izlenmesi ile devam etti.

Açılış konuşmasını yapan MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, ülküdaşlara ve partilerine Cumhur İttifakı'nın 31 Mart’taki başarısı için önemli görevler düştüğünü söyledi.

Tunç, 2019 seçimlerinde Millet İttifakı’nın elindeki tüm ilçe belediyelerini geri alacaklarını ifade ederek “İnanıyorum ki Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve 20 ilçemizde Cumhur İttifakı olarak başarıya ulaşarak hizmetten mahrum kalmış, tüm belediyelerimizi birliğin gücüyle ayırmadan, ayrışmadan herkes için herkese göre belediye düsturuyla yönetip tüm birliğimizi halkımızın hizmetine adayacağımıza önce partim sonra Cumhur İttifakı adına söz veriyoruz.” dedi.

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ise yaptığı konuşmada MHP’nin Balıkesir’de gelece emin adımlarla yürüdüğünü dile getirdi.

Yüksel, “31 Mart akşamı Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Yücel Yılmaz’ın tekrar seçilmesi Susurluk ve Gömeç’te üç hilalli bayrağımızın dalgalanması Yüce Allah’tan muradımızdır. Bu muradımıza ulaşmak için yılmadan, yıkılmadan çalışacağız, başaracağız, kazanacağız.” diye konuştu.

Cumhur İttifakı, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz’da Cumhur İttifakı'nın aslında milletin tam kendisi olduğunu kaydetti.

Başkan Yılmaz 2019’da yola çıktığı Cumhur İttifakıyla güzel işlere imza attıklarından bahsettiği konuşmasında 2024’te daha büyük hizmetler yapmak istediklerini belirtti.

Yılmaz, “Biz beraber çok güçlüyüz. Biz beraberken Balıkesir bize güveniyor. Biz beraberken Balıkesir’de hizmet atağı olacak. Ben Yücel Yılmaz olarak şunun sözünü veriyorum adamcılık yapmadan kendi insanımız, dışardaki demeden ayırmadan ayrıştırmadan Balıkesir için çalışacağız, çalıştıracağız, hizmet edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.