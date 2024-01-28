Stat:Bandırma17 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Gökmen Baltacı, Kemal Mavi

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte (Dk. 82 Badji), Emirhan Aydoğan (Dk. 63 Mehmet Özcan), Soukou, Jozefzoon (Dk. 63 Metehan Mimaroğlu), Rahmetullah Berişbek, Foor (Dk. 63 Doğan Can Davas), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mucahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 75 Edson Sitoe)

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Fatih Yılmaz, Talha Ülvan, Mert Han Kurt (Dk. 46 Ali Emirhan Akçay), Şahin Dik (Dk. 67 Ahmet Lütfü Kara), Ertuğrul Şenlikoğlu, Muhammet Turhan (Dk. 67 Furkan Arda Kabaca), Kasım Alperen Köşker (Dk. 82 Şenel Hami Aydemir), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç

Goller: Dk. 11 Foor, Dk. 28 (Penaltıdan) ve 43 Djitte, Dk. 39 Emirhan Aydoğan, Dk. 80 Metehan Mimaroğlu, Dk. 90 Soukou (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kart: Dk. 89 Badji (Teksüt Bandırmaspor)

BALIKESİR

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.