Gönen ve Erdek'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Balıkesir'inGönen ve Erdek ilçelerinde, uyuşturucu imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.
Balıkesir’inGönen ve Erdek ilçelerinde, uyuşturucu imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, istihbari çalışmalar neticesinde iki ilçede belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ile bıçak ele geçirildi.
Uyuşturucu üretip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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