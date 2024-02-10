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        Gönen ve Erdek'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'inGönen ve Erdek ilçelerinde, uyuşturucu imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:49 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:51
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        Gönen ve Erdek'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir’inGönen ve Erdek ilçelerinde, uyuşturucu imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, istihbari çalışmalar neticesinde iki ilçede belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ile bıçak ele geçirildi.

        Uyuşturucu üretip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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