Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, üniversite yerleşkesindeki rektörlük önünde toplandı.

Burada Grup adına açıklama yapan Oğuzhan Ezder, İsrail'in Filistin de soykırımda bulunduğunu söyledi.

İsrail'in çocuk, yaşlı, kadın demeden insanları katlettiğini vurgulayan Ezder, "AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz eylemlerimize devam edeceğiz. Tüm halkımızı İsrail'in barbarlığına karşı durmaya davet ediyoruz." dedi.