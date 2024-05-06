Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, üniversite yerleşkesindeki rektörlük önünde toplandı.

        Burada Grup adına açıklama yapan Oğuzhan Ezder, İsrail'in Filistin de soykırımda bulunduğunu söyledi.

        İsrail'in çocuk, yaşlı, kadın demeden insanları katlettiğini vurgulayan Ezder, "AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz eylemlerimize devam edeceğiz. Tüm halkımızı İsrail'in barbarlığına karşı durmaya davet ediyoruz." dedi.

        Açıklamanın ardından öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek, taşıdıkları "Say Stop", "Filistin Elbet Özgür Olacak" ve "Filistin'de Katliam Var" yazılı dövizlerle sloganlar atarak öğrenci yaşam merkezi binasına kadar yürüyüş yaptı.

        Etkinliğe, Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ve öğretim görevlileri de destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Edremit'te firari hükümlü yakalandı
        Edremit'te firari hükümlü yakalandı
        Ayvalık'ta müren balığı ile karidesin simbiyotik ilişkisi kameralara yansıd...
        Ayvalık'ta müren balığı ile karidesin simbiyotik ilişkisi kameralara yansıd...
        Balıkesir'de otomobille kamyonetin çarpışmasıyla 5 kişi yaralandı
        Balıkesir'de otomobille kamyonetin çarpışmasıyla 5 kişi yaralandı
        Edremit Körfezi'nde Hıdrellez kutlandı
        Edremit Körfezi'nde Hıdrellez kutlandı
        Balıkesir'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Ayvalık açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı