Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Türkiye'nin ilk madencilik lisesi öğrencilerini mezun etmeye başladı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk mezunlarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin ilk madencilik lisesi öğrencilerini mezun etmeye başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk mezunlarını verdi.

        Türkiye'nin ilk madencilik lisesinden mezun olan 99 öğrenci için okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve TÜMAD Madencilik Genel Müdürü Hasan Yücel'in konuşmaların ardından okul birincisi Ayşe Melek Altındağ, kütüğe adının yazılı olduğu plaketi çaktı.

        Okul birincisi Altındağ ile okul ikincisi Elifnaz Şen ve üçüncüsü Beyda Ay'a TÜMAD tarafından hediyeleri takdim edildi ve okul yönetimince plaketleri verildi.

        İvrindi Kaymakamı Umut Pazarcı, TÜMAD Madencilik Genel Müdürü Hasan Yücel'e okula desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

        Öğrencilerin mezuniyet belgelerini almaları ve keplerini havaya fırlatmalarıyla devam eden programda, TC Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

        Yemek ikramıyla sona eren programa, İvrindi Kaymakamı Umut Pazarcı, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü Özgür Özgüç, Eti Maden İşletme Müdürü Mesut Ak, milli boksör Ali Eren Demirezen, sektör temsilcileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de kahverengi kokarca böceği zararlısına karşı biyolojik mücadele...
        Balıkesir'de kahverengi kokarca böceği zararlısına karşı biyolojik mücadele...
        Edremit Körfezi'nde turizmciler 9 günlük bayram tatilinden umutlu
        Edremit Körfezi'nde turizmciler 9 günlük bayram tatilinden umutlu
        Balıkesir'de sosyal medyada asılsız paylaşımda bulunan kişi gözaltına alınd...
        Balıkesir'de sosyal medyada asılsız paylaşımda bulunan kişi gözaltına alınd...
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" programı düzenlendi
        Balıkesir'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" programı düzenlendi
        Balıkesir'de orman yangını
        Balıkesir'de orman yangını