Türkiye'nin ilk madencilik lisesi öğrencilerini mezun etmeye başladı

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk mezunlarını verdi.

Türkiye'nin ilk madencilik lisesinden mezun olan 99 öğrenci için okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve TÜMAD Madencilik Genel Müdürü Hasan Yücel'in konuşmaların ardından okul birincisi Ayşe Melek Altındağ, kütüğe adının yazılı olduğu plaketi çaktı.

Okul birincisi Altındağ ile okul ikincisi Elifnaz Şen ve üçüncüsü Beyda Ay'a TÜMAD tarafından hediyeleri takdim edildi ve okul yönetimince plaketleri verildi.