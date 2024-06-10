Balıkesir'de Kur'an-ı Kerim yırtan kişi hakkında işlem başlatıldı

Yüzde 80 zihinsel engeli bulunduğu tespit edilen A.Ç'nin Kur'an-ı Kerim'i Plevne Camii'nden aldığının belirtildiği açıklamada, "Adı geçen şahıs polis ekiplerince gözlem altına alınmış olup hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziosman Paşa Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, A.Ç'nin Kur'an-ı Kerim'i yırttığını gördü.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırtan ve yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan bir kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

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