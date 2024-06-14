Balıkesir'de doğada yaralı ve bitkin halde bulunan yaban kuşları tedavi edildi

Yaban hayvanlarının tedavisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimliğinden destek aldıklarını belirten Kara, "Birlikte tedavilerini planlayıp sağlıklarına kavuşturduktan sonra görevliler tarafından doğaya salınıyor. Vatandaşlarımız, doğada özellikle körfez bölgesinde karşılaştıkları tüm yaban hayvanlarını hastanemize gönül rahatlığıyla getirebilir." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından teslim alınan kuşlar, hastanede muayene edilerek dijital röntgenle tespit edilen rahatsızlıklarına yönelik tedavi uygulandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, doğada vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan doğan, kerkenez, paçalı baykuş ve alacakarga türlerinden 8 hayvanın tedavileri yapıldı.

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