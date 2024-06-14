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        Balıkesir'de doğada yaralı ve bitkin halde bulunan yaban kuşları tedavi edildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, doğada vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan doğan, kerkenez, paçalı baykuş ve alacakarga türlerinden 8 hayvanın tedavileri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:37
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        Balıkesir'de doğada yaralı ve bitkin halde bulunan yaban kuşları tedavi edildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, doğada vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan doğan, kerkenez, paçalı baykuş ve alacakarga türlerinden 8 hayvanın tedavileri yapıldı.

        Söz konusu yaban kuşlarının getirildiği özel hayvan hastanesinin başhekimi Veteriner Hekim Osman Aydın Kara, durumu Kazdağları Milli Parkı Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından teslim alınan kuşlar, hastanede muayene edilerek dijital röntgenle tespit edilen rahatsızlıklarına yönelik tedavi uygulandı.

        Osman Aydın Kara, AA muhabirine, gerek vatandaşların gerekse çeşitli kurumlar tarafından hastanelerine getirilen yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini söyledi.

        Yaban hayvanlarının tedavisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimliğinden destek aldıklarını belirten Kara, "Birlikte tedavilerini planlayıp sağlıklarına kavuşturduktan sonra görevliler tarafından doğaya salınıyor. Vatandaşlarımız, doğada özellikle körfez bölgesinde karşılaştıkları tüm yaban hayvanlarını hastanemize gönül rahatlığıyla getirebilir." dedi.

        Kara, 8 kanatlı hayvanın tetkiklerini yaptıklarını, röntgenlerini çektiklerini, tedavi edip sağlıklarına kavuşturduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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