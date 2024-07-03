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        Manyas Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet programı düzenlendi

        Balıkesir'in Manyas ilçesi Meslek Yüksek Okulu 14. dönem mezunlarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:07 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:07
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        Manyas Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet programı düzenlendi
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        Balıkesir'in Manyas ilçesi Meslek Yüksek Okulu 14. dönem mezunlarını verdi.

        2008 yılında Balıkesir Üniversitesine bağlı olarak açılan daha sonra Bandırma On yedi Eylül Üniversitesinin açılmasıyla birlikte buraya bağlanan Manyas Meslek Yüksek Okulunun 14. mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Manyas Spor Salonunda ki mezuniyet törenin de Manyas MYO'da bulunan beş programdan mezun olanlar mezuniyet belgelerini alarak kep attı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program da okul birincisi Merve Garip yaptığı konuşma sonrası mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

        Manyas MYO Müdürü Doç. Dr. Ufuk Bingöl yaptığı konuşmada "Eğitim hayatınız boyunca kazandığınız niteliklerle, sizleri üniversitemizin gönüllü elçileri olarak ülkemizin farklı şehirlerine uğurluyoruz. Her son yeni bir başlangıçtır, bilinciyle kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınızdan ümidim tamdır." dedi.

        Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ise "Sizleri hayata karşı güçlü kılacak şey tek başına diplomalarınız olmayacak. Hayattta önünüze çıkacak olan fırsatları değerlendirme kabiliyetiniz sizleri daha güçlü kılacaktır." diye konuştu.

        Konuşmalar sonrası derece ile mezun olan öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve son olarak keplerin atılmasıyla program son buldu. Mezuniyet programına Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Alpaslan Serel, Belediye Başkan Yardımcısı Çağdaş Canbay, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Ay, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay ile kurum amirleri, STK başkanları, aileler ve öğrenciler katıldı.

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