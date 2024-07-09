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        Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında "Tıbbi Mantarlarla Tanışma ve Tadım Atölyesi" düzenlendi

        Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında "Tıbbi Mantarlarla Tanışma ve Tadım Atölyesi" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:55 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:55
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        Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında "Tıbbi Mantarlarla Tanışma ve Tadım Atölyesi" düzenlendi
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        Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında "Tıbbi Mantarlarla Tanışma ve Tadım Atölyesi" düzenlendi

        Fstival çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) aldıkları Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursuna katılanlar yaptıkları çalışmaları paylaştı.

        Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Güzide Arslan tecrübelerini "Tıbbi Mantarlarla Tanışma ve Tadım Atölyesi"nde anlattı.

        Mantar yetiştiriciliği eğitimleri de aldığını ve martarlarla ilgili araştırmalar yaptığını belirten Arslan, "Bütün eğitimlerle birlikte çevremin de tıbbi aromatik bitkicilerle dolu olması sonrası ve herkesin bana ‘hadi bu mantarlarla yaptığın o güzel karışımları, ekstratları bir işe dönüştür.’ demesi sonrası markamı oluşturdum. İkinci yılı olacak. Türkiye’de ilk defa birçok tıbbi mantarın içinde bulunduğu ekstratlar ve kapsüller yapıyoruz. BAÇEM çok güzel bir oluşum, çok seviyorum. Kursu burada aldıktan sonra ikinci katılışım Aromaterapi Festivali’ne. Gittikçe büyümesini görmek, çeşitlenmesini ve renklenmesini görmek çok güzel. Umarım, böyle devam eder ve böyle yüzüncü Aromaterapi Festivali’nde, saçları ağarmış bir insan olarak standımın başında dururum.” şeklinde konuştu.

        Kendisi gibi BAÇEM’in Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu’na katılan oyuncu arkadaşı Ergül Miray Şahin’in de katıldığı atölyeye, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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