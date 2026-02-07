Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        AK Parti Milletvekili Canbey, Gömeç'te spor salonunu inceledi

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Gömeç ilçesinde spor salonunda incelemede bulundu.

        Giriş: 07.02.2026 - 13:56 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:59
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Gömeç ilçesinde spor salonunda incelemede bulundu.


        İnceleme sırasında Canbey'e, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Aytekin Öz de eşlik etti.

        Özalp'den çalışmalar hakkında bilgi alan Canbey, Gömeç Kapalı Spor Salonu'nun bitme aşamasına geldiğini belirterek, şöyle konuştu:


        "Salonun son rötuşları yapılıyor. Bu salonumuz yenilenerek son derece modern bir donanıma getirildi. Hem yerel hem ulusal organizasyonların yapılacağı ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan modern salonu bitirmiş durumdayız. Burada basketbol, voleybol, hentbol gibi birçok spor branşlarında müsabakalar yapılacaktır. En kısa zamanda açılacak olan bu kapalı spor salonumuzun Gömeç'imize ve Balıkesir'imize hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

