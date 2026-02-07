Balıkesir'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi. Karacalar Mahallesi'nde, Bayram Aldemir'e (87) ait tek katlı müstakil evde sobanın tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Dumanı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde bulunan Aldemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aldemir'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

