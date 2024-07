Balıkesir'de öldürülen motokurye Ata Emre Akman'ın ailesi ve avukatları mahkeme kararını değerlendirdi

Balıkesir'de 17 yaşındaki E.Ö, tarafından bıçaklanarak öldürülen motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın babası Erol Akman, azmettirmekten yargılanan sanığın babası hakkında beraat kararını kabul etmediklerini bildirdi.

Ata Emre Akman'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık E.Ö'nün 18 yaşından küçük olması nedeniyle en üst sınır olan 24 yıl hapisle cezalandırıldığı, oğlunu azmettirdiği öne sürülen baba Orhan Ö'nün ise beraat ettiği karar duruşmasının ardından maktulün ailesi ile avukatları değerlendirmede bulundu.

Sanık babanın çok sayıda suç kaydı olduğuna dikkati çeken Akman, sanığın dışarıda olduğu her seferinde ayrı bir suç işlediğini dile getirdi.

Mahkeme heyetine teşekkür eden anne Zuhal Akman da mahkemenin gerekçeli kararı Adalet Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonuna göndereceğini açıkladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yani onlar da bu kararı vermekten mutlu değil, vicdanen azap çekiyorlar. Ceza infaz yasaları derhal değişmeli. Burada anayasal bir suç işleniyor. Suçu ve suçluyu övmek. Suç, cinayet, suçluya verilen bu ceza azmettiriciye verilen bu ceza da suçluyu övmektir. Bu sadece insanlara karşı değil, insanlığa karşı da değil, bu Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı işlenmiş bir suçtur. Bu ülkede azmettiricilik bir suçtur. Can almak suçtur. Katillik suçtur. Ata her yerde. Ata'yı görüyorsunuz. Daha Ata'yı çok göreceksiniz. AYM'de göreceksiniz, AİHM'de göreceksiniz, dünyanın her yerinde göreceksiniz çünkü Ata'nın sadece Türkiye'de sevenleri yok. Çünkü sevmek sadece şöyle koluna tutmakla, omzuna yaslanmakla, bir tane öpücük kondurmakla değil. Sevmek yürektedir ve gördüğüm ya da görmediğim herkeste yürek var."