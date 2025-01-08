Balıkesir'de husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı

Saldırı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, Yusuf E'nin hasmına ateş etmesi ve Suat Saka'nın yere düşmesi yer alıyor.

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