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        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:45 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:09
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        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari hükümlü A.Ş.G'nin Erdek'teki bir evde saklandığını belirledi.

        Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü A.Ş.G, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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