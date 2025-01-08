Balıkesir'de gastronomi bölümü öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren gastronomi bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yemekler, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirlenen 37 aileye her gün sıcak yemek yapıyor.

Fakültenin modern eğitim mutfağında büyük bir özveriyle hazırlanan yemeklerin pişirilmesinden paketlenmesine kadar tüm aşamalarda aktif rol alarak katkı sağlayan Fakülte Dekanı İlban, “Diğer projelerde olduğu gibi sosyal sorumluluk projesine de büyük önem veriyoruz. Bizim için çok anlamlı bir çalışma oldu. Öğrencilerimizi böyle bir projede yer alırken daha istekli gördüm. Bir an önce hazırlanan paketleri yerlerine ulaştırmak için büyük bir şevkle çalıştılar. Biz de onlara katkı sunmaya çalıştık.” dedi.