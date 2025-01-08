Av tüfeği ile sokak ortasında vuruldu; o anlar kamerada

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Suat Saka (26), sokak ortasında Yusuf E. (24) tarafından av tüfeğiyle bacağından vuruldu. Olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, jandarma şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Güre Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf E., yolda husumetli olduğu Suat Saka'nın yanına yaklaşıp, yanındaki av tüfeğiyle tek el ateş etti. Saka, sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Acı içinde yere düşen Saka güçlükle yerden kalkıp sekerek uzaklaşırken, Yusuf E. kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.