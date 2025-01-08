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        Av tüfeği ile sokak ortasında vuruldu; o anlar kamerada

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Suat Saka (26), sokak ortasında Yusuf E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:10
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        Av tüfeği ile sokak ortasında vuruldu; o anlar kamerada
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Suat Saka (26), sokak ortasında Yusuf E. (24) tarafından av tüfeğiyle bacağından vuruldu. Olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, jandarma şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Güre Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf E., yolda husumetli olduğu Suat Saka'nın yanına yaklaşıp, yanındaki av tüfeğiyle tek el ateş etti. Saka, sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Acı içinde yere düşen Saka güçlükle yerden kalkıp sekerek uzaklaşırken, Yusuf E. kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        Suat Saka, olayın ardından kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, jandarma Yusuf E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayın nedeni araştırılırken Yusuf E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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